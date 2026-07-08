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Uçuruma yuvarlanan taksinin şoförü yaralandı

Uçuruma yuvarlanan taksinin şoförü yaralandı
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği taksi yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi. Araçta sıkışan şoför, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

DÜZCE'de yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan taksinin şoförü yaralandı. Araçta sıkışan şoför, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Yığılca ilçesi Güneyaltı mevkisinde meydana geldi. Ercan A.'nın kontrolünü yitirdiği 81 T 0022 plakalı taksi, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma devrildi. Kazada, şoför araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobilde sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan Ercan A., sedyeyle yukarı taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şoför, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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