Düzce'de strafor fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki bir strafor fabrikasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor, bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri de sevk edildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.