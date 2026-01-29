Haberler

Düzce'de strafor fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki bir strafor fabrikasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor, bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri de sevk edildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde strafor fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Üçköprü köyü mevkisi D-100 kara yolu kenarındaki bir strafor fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

