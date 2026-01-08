Haberler

Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Düzce'de düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah-getirimine yönelik yapılan çalışmalarda 2 zanlı gözaltına alındı. Ele geçirilen 10 el yapımı tabanca ve 10 kesik namlu ile ilgili soruşturma sürüyor.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma neticesinde Afyonkarahisar'dan kente ruhsatsız silah getirileceği istihbaratı alındı.

Kaçak yollarla kente silah ve mühimmat getiren aracı teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Gümüşova ilçesi Yongalık köyünde ikamet eden A.Ç'nin evine gittiğini belirledi.

Söz konusu eve Başsavcılık talimatıyla "gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında operasyon düzenlendi.

Aramalarda, 10 el yapımı tabanca ve 10 kesik namlu ele geçirildi.

"Silah mühimmat kaçakçılığı" suçlamasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

