Haberler

Düzce'de kuvvetli rüzgarda çatısı uçan lisede yarın eğitime ara verildi

Düzce'de kuvvetli rüzgarda çatısı uçan lisede yarın eğitime ara verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle Atatürk Anadolu Lisesi'nin çatısının büyük bir bölümü uçtu. Okulda eğitime bir gün ara verileceği açıklandı.

Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle çatısının büyük bir bölümü uçan lisede yarın eğitime ara verildi.

Kentte akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

Kalıcı Konutlar bölgesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nin çatısının büyük bir bölümü, şiddetli rüzgarda okulun bahçesine savruldu.

Okul binasının ön cephesinde de çatıdan kopan parçalar nedeniyle hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, okulun bulunduğu caddeye güvenlik şeridi çekerek giriş çıkışları kapattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, görevli personelle bölgeye gelerek okulda incelemelerde bulundu.

Özer, gazetecilere, okulu çatısının bir kısmının şiddetli rüzgar nedeniyle uçtuğunu belirterek, "Buraya çok yakın bir pansiyon var. Pansiyondaki öğrencilerimizi de bugün başka bir pansiyona naklederek psikolojik sağlamlıkları açısından tedbir alacağız. Olay gerçekleşir gerçekleşmez ekip arkadaşlarımızla buraya geldik ve yerinde inceledik. İl Özel İdaresi ile konuştuk. Yarın sabah hemen çalışmalara başlayacaklar. Aynı zamanda diğer okullardaki personellerimiz de okul bahçesine gelmiş olan kalıntıları almış olacak. Bir gün süreyle okulumuzu tatil ettik. Yarınki duruma göre tatilin süresiyle ilgili kanaatimiz oluşacak." dedi.

Öte yandan, kuvvetli rüzgar Yeni Mahalle Kurs Sokak'ta da bir evin çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar park halindeki bir aracın üzerine düşerek hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi

Yarın gidecekti! Erdoğan'ın o ülkeye ziyareti, son anda ertelendi
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

Bahçeli'den ünlü oyuncuya sürpriz telefon! Bir de hediyesi var
Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar

Hepsi de sapasağlam! İsyan ettiren görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde

2016 yılında Karabük'teki bu adamı şimdi tüm dünya tanıyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Vitor Pereira, Nottingham Forest'a imzayı atar atmaz Galatasaraylı yıldıza talip oldu

İmzayı atar atmaz Galatasaray'dan transfer yapıyor