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Düzce'de Prefabrik Evde Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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DÜZCE'de prefabrik evde çıkan yangında Hacer Kurt (52), hayatını kaybetti. Yangın, saat 03.30 sıralarında Kaynaşlı ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde çıktı. Hacer Kurt'un kaldığı tek katlı prefabrik evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, kısa sürede prefabrik evin tamamına yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Evden çıkamayan Hacer Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan zehirlenerek öldüğü tahmin edilen Kurt'un cenazesi Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, prefabrik ev kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'de prefabrik evde çıkan yangında Hacer Kurt (52), hayatını kaybetti.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Kaynaşlı ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde çıktı. Hacer Kurt'un kaldığı tek katlı prefabrik evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, kısa sürede prefabrik evin tamamına yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Evden çıkamayan Hacer Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan zehirlenerek öldüğü tahmin edilen Kurt'un cenazesi Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, prefabrik ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hacer Kurt Kaynaşlı Ölüm Soruşturma Kaza Yaşam Güncel Haberler

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