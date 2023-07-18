Düzce'de Polis Takibi Kaza İle Sonuçlandı

Düzce'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, takip sırasında 1 polis memuru, 1 motosikletli ve park halindeki 3 otomobile çarptı. Sürücü ve yanındaki 3 kişi otomobili bırakıp kaçarken, polis memuru Murat Çakır (36) ile motosiklet sürücüsü Kerem Yıldız (17), yaralandı.

DÜZCE'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, takip sırasında 1 polis memuru, 1 motosikletli ve park halindeki 3 otomobile çarptı. Sürücü ve yanındaki 3 kişi otomobili bırakıp kaçarken, polis memuru Murat Çakır (36) ile motosiklet sürücüsü Kerem Yıldız (17), yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Mergiç yolu Melensu park mevkiinde meydana geldi. Polis, tehlikeli araç kullandığı yönünde ihbarda bulunulan 06 CRP 431 plakalı otomobilin sürücüsüne kent merkezinde 'dur' ihtarında bulundu. Otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Takibe alınan otomobil, 1 polis memuru ve 1 motosikletli ile park halindeki 3 otomobile çarptı. Otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan 3 kişi, aracı yolun ortasında bırakıp kaçtı.Olayda polis memuru Murat Çakır ve motosiklet sürücüsü Kerem Yıldız yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Kerem Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, otomobil sürücüsü ve beraberindeki 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.