Düzce'de parfüm yüklü tır devrildi, sürücü hafif yaralandı ve trafik aksadı

Düzce'de parfüm yüklü tır devrildi, sürücü hafif yaralandı ve trafik aksadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de parfüm yüklü tırın Gölyaka mevkisinde refüje çarparak devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı ve otoyol trafiği aksadı. Jandarmanın bildirdiği AFAD, sızan maddenin zararlı olmadığını belirledi; kapatılan birer şerit tırın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Düzce'de parfüm yüklü tırın devrilmesi sonucu trafik aksadı.
Azerbaycan uyruklu Anar Y. idaresindeki 07-ZB-253 plakalı parfüm yüklü tır, otoyolun Ankara istikameti Gölyaka mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü Anar Y. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü ayakta tedavi etti.
Jandarma, araçtan sızan maddenin tehlikeli olabileceğini düşünerek durumu AFAD'a bildirdi.
Bölgeye gelen Düzce AFAD ekipleri, ölçüm cihazlarıyla yaptıkları incelemede sızan maddenin zararlı olmadığını belirleyerek, tedbir aldı.
Kaza nedeniyle otoyolun her iki yönünde birer şerit kapatıldı. Tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.