Düzce'de Özel Gereksinimli Öğrencilerden Koro Konseri

Düzce'de özel gereksinimli öğrencilerden oluşan koro "Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu müzik öğretmeni Yağmur Güç tarafından dezavantajlı bireylerin sosyal yaşamda yer edinmesi amacıyla oluşturulan Özel Koro Topluluğu, "Engelliler Haftası" kapsamında konser verdi.

Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nin bahçesinde verilen halka açık konserde öğrenciler, öğretmenlerinin eşliğinde Neşet Ertaş'ın eserleri ve halk müziği performanslarıyla katılımcıların beğenisini topladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, AA muhabirine, güzel bir günde, açık havada çok güzel bir konsere şahitlik ettiklerini söyledi.

Düzce'de özel eğitim gereksinimi olup da dokunmadıkları hiçbir öğrencinin kalmamasını hedeflediklerini belirten Aydın, "Elhamdülillah devletimizin gücüyle, Sayın Valimizin önderliğinde bunu başardık. Okul ve derslik sorunumuz yok, isteyen her öğrencimize özel eğitim verme kabiliyetine sahibiz." dedi.