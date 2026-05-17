Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir otomobilin Melen Çayı'na devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin Melen Çayı'na devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Çukurören köyünden Yığılca istikametine giden İ.A. (50) idaresindeki 14 BA 705 plakalı otomobil, Bekirler köyü mevkisinde kontrolden çıkarak Melen Çayı'na devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yığılca Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Çaya devrilen otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Alkan