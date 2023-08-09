Düzce'de Otomobil Dereye Devrildi: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil dereye devrildi ve 2 kişi ağır yaralandı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu araçta sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.