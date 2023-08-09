Düzce'de Otomobil Dereye Devrildi: 2 Kişi Ağır Yaralandı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil dereye devrildi ve 2 kişi ağır yaralandı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu araçta sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Osmaniye Mahallesi'nde üniversite yolunda seyreden Levent A. (35) idaresindeki 34 NFT 42 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki İshak K. (38) araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 2 kişi, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.