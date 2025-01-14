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Düzce'de OSGB Firmaları İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı Düzenledi

Düzce'de OSGB Firmaları İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı Düzenledi
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Düzce'deki Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) firmaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun gerekliliklerini değerlendirmek üzere Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldi. İşverenlere hizmet alırken dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Düzce'de faaliyet gösteren Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) firmaları, Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun getirdiği yasal sorumlulukların, yereldeki durumun ve ihtiyaçların değerlendirilmesi amacıyla sektörde hizmet veren firmalar, odanın ev sahipliğinde buluştu.

OSBG firmalarının temsilcileri, işverenlere bu hizmeti alırken dikkatli olmaları ve sistemde atanan uzmanla ziyarete gelenin aynı kişi olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Toplantıda, bu konuda en önemli görevin işverenlerde olduğu, alınan hizmetin eksiksiz ve kurallara uygun olup olmadığının işverenler tarafından titizlikle incelenmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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