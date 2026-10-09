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Düzce'de mutfak mobilyası fabrikasındaki yangın yerleşime sıçramadan söndürüldü

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Düzce'de Muncurlu köyü mevkisindeki mutfak mobilyası üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü. Düzce ve Kaynaşlı belediyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğünün müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte söndürülen yangın yerleşim alanlarına sıçramadı; fabrika kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de mutfak mobilyaları üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Muncurlu köyü mevkisindeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yapının tamamını saran yangına Düzce ve Kaynaşlı belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler müdahale etti.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi, ekiplerce soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA
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