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Düzce'de Mevsimlik Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 24 Yaralı

Düzce'de Mevsimlik Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 24 Yaralı
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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan bir minibüs şarampole devrildi. Kazada 3'ü ağır, toplam 24 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazanın nedeni olarak şoförün freninin boşalması belirtildi.

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 24 kişi yaralandı.

Ş.A. idaresindeki mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 63 AEU 932 plakalı minibüs, Cumayeri ilçesi Harmankaya mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan, aralarında çocukların da olduğu 24 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin sürdüğü, 8'inin taburcu edildiği, diğerlerinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerine gelen Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu inceleme yaparak ilgililerden bilgi aldı.

Koloğlu, yaptığı açıklamada, şoförün ifadesine göre, minibüsün freninin boşalması sonucu yaklaşık 50 metreden şarampole devrildiğini söyledi.

Hayatını kaybeden kimsenin olmadığını dile getiren Koloğlu, "Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Mevsimlik tarım işçilerinin, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık toplama işlerini tamamlayarak memleketlerine dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

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