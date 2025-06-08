Düzce'de Kavşakta Otomobiller Çarpıştı: 1 Yaralı

Düzce'de Kavşakta Otomobiller Çarpıştı: 1 Yaralı
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Düzce'de Karaca Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜZCE'de kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Düzce merkezde bulunan Karaca Kavşağı'nda meydana geldi. Y.B. idaresindeki 81 ACN 309 otomobil ile G.A. yönetimindeki 34 CZU 926 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 81 ACN 309 plakalı otomobilde bulunan T.Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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