Düzce'de 5 kişi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yığılca ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen 5 kişi, mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 80 yaşındaki bir kişi ile birlikte 4 genç, hastanenin acil servisine getirildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Atatürk Mahallesi Pazar Sokak'taki evlerinde yaşayan aileden 5 kişi, mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen M.K. (80), H.K. (75), ?H.U.K. (17), ?M.N.K. (16) ve Ş.K. (13) ?sağlık ekiplerince Yığılca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan
