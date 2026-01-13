D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Düzce kesiminde kar yağışı etkili oluyor

D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Düzce kesiminde kar yağışı etkisini gösterdi.

Kentte aralıklarla etkili olan sağanak, gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Düzce sınırlarında kalan Kabalak ve Kurtsuyu rampaları ile Şifalısu mevkisinde kar yağışı nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.

Karayolları ekipleri, yağışın etkisini artırdığı söz konusu mevkilerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Devriye gezen jandarma ekipleri ise kar yağışı nedeniyle yer yer görüş mesafesinin azaldığı bölgede sürücüleri dikkatli olmaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.