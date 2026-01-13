Haberler

D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Düzce kesiminde kar yağışı etkili oluyor

D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Düzce kesiminde kar yağışı etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Düzce kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor. Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaparken, jandarma ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Düzce kesiminde kar yağışı etkisini gösterdi.

Kentte aralıklarla etkili olan sağanak, gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Düzce sınırlarında kalan Kabalak ve Kurtsuyu rampaları ile Şifalısu mevkisinde kar yağışı nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.

Karayolları ekipleri, yağışın etkisini artırdığı söz konusu mevkilerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Devriye gezen jandarma ekipleri ise kar yağışı nedeniyle yer yer görüş mesafesinin azaldığı bölgede sürücüleri dikkatli olmaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü

44 yaşında, kalitesinden hiçbir şey kaybetmemiş
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Trump'tan İran ekonomisini sarsacak hamle

Saldırı sinyalinin ardından harekete geçti! Trump'tan İran hamlesi
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü

44 yaşında, kalitesinden hiçbir şey kaybetmemiş
Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı

Teyzesini öldürdü, cesedini kolonya döküp yaktı!
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak

Sarı-kırmızılılara önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak