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Düzce'de jandarmanın trafik eğitim tırı ve simülasyon aracı 2 gün hizmet verecek

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Jandarma Genel Komutanlığının mobil trafik eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı Düzce'ye geldi. Anıtpark Meydanı'nda öğrenciler parkurda uygulama yaparken yetişkinler simülasyon aracında kemerin önemini deneyimledi; etkinlikler 2 gün sürecek.

Jandarma Genel Komutanlığının "mobil trafik eğitim tırı" ve "emniyet kemeri simülasyon aracı" Düzce'ye geldi.

Trafik güvenliği ve eğitimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Anıtpark Meydanı'nda konuşlandırılan mobil araçlar, öğrencileri ve yetişkinleri ağırladı.

İl Jandarma Komutanlığı personelinden mobil trafik eğitim tırında teorik bilgiler alan öğrenciler, mini sinyalizasyon lambaları ve yaya geçitlerinin yer aldığı parkurda da 4 tekerlekli bisikletlerle öğrendiklerini uyguladı.

Yetişkinler ise emniyet kemeri simülasyon aracında olası kaza anında yaşanacakları deneyimleyerek emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak gördü.

Vatandaşların, devrilme anının simüle edildiği mobil aracın içinde emniyet kemeri taktıkları için savrulmadıkları görüldü.

Mobil araçlarda düzenlenen etkinlikler 2 gün boyunca devam edecek.

Kaynak: AA
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