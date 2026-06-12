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Düzce'de Jandarma'nın 187. Yılı Anıldı

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Düzce'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Düzce'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Düzce Şehitliği'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda şehit kabirlerine karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Ayrıca, Merkez Büyük Camisinde mevlit okutuldu, helva ikramında bulunuldu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, protokol üyeleri, jandarma ve emniyet personeli, şehit aileleri ile gaziler katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
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