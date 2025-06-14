Düzce'de İtfaiyecilere Babalar Günü Sürprizi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personel, yangın tatbikatında çocuklarının sürpriziyle karşılaştı. İtfaiyeciler, babaları için hazırlanan duygusal anlarla dolu bir gün yaşadı.

DÜZCE Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personele, gittikleri yangın tatbikatında Babalar Günü sürprizi düzenlendi. Senaryo gereği mahsur kalan kişiyi kurtarmak için girdikleri binada, itfaiyeci kıyafeti giymiş çocuklarını ellerinde çiçekleriyle gören itfaiye personeli, duygu dolu anlar yaşadı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tatbikat gereği ev yangınında mahsur kalan vatandaşı kurtarmak üzere belirtilen adrese gitti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, binaya girerek ilk olarak dolabın altında kalan cansız mankeni kurtarmaya çalıştı. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman'ın dolabın içerisine bakmalarını istediği itfaiye erleri, dolabın kapağını açtıklarında kendi çocuklarının fotoğraflarını ve Babalar Günü ile ilgili yazdığı mesajları gördü. İtfaiyeci kıyafeti giyen çocuklar ise ellerinde çiçeklerle babalarının yanına gitti. Karşısında çocuklarını gören itfaiyeciler, duygu dolu anlar yaşadı. Bir itfaiyecinin eşi de pusette bebeklerini getirdi.

'EN MUTLU OLDUĞUM BABALAR GÜNÜ OLDU'

İtfaiye eri Hüseyin Demircan, "En mutlu olduğum Babalar Günü oldu diyebilirim. Çocuklarımın fotoğraflarını gördüğümde şok oldum. Böyle bir sürprizle karşılaşacağımı hiç bilmiyordum" dedi.

İtfaiye eri Emin İlhan ise "Hakikaten beklemiyordum. Kafamı kaldırıp, çocuğumun fotoğrafını gördüğümde şaşırdım. Onun için de gelmiş olabilirdik. Vazifemiz malum" diye konuştu.

FARUK ÖZLÜ DE İTFAİYECİLERİN BABALAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de itfaiyecilerin Babalar Günü'nü kutlayarak, "Ben hem annemi hem babamı kaybetmiş birisiyim. Hayatımın en kötü günü, babamı kaybettiğim gündür. Bir babanın benim için çok büyük bir değeri var. Tüm vatandaşlarımızın babalar gününü kutluyorum" dedi.

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılmak istedi, yönetim onayladı! Galatasaray'ın yıldızı takımdan gidiyor

Galatasaray'dan kesin olarak gidiyor! İşte yeni adresi
Dubai'de 67 katlı gökdelende yangın

Dubai'de 67 katlı gökdelende yangın
Havacılık uzmanından korkunç iddia: Yardımcı pilotun bir hatası 300 kişinin canına mal oldu

Yardımcı pilotun bir hatası 300 kişinin canına mal oldu
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni sayfa mı açılıyor?
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
Alkollü şahıs hastanede jandarmalara saldırdı

Hastanede dehşet saçtı! Jandarmalara saldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.