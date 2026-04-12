Düzce'de kalp masajıyla hayata döndürülen kedi yavrularına "süt anne" bulundu

Düzce'de bir su kanalına düşen kedi yavruları, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve kalp masajı ile hayata döndürüldü. Yavru kediler, annelerini bulamayan ekipler tarafından bir süt anne ile beslenmeye başladı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, düştükleri su kanalından itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra kalp masajıyla kurtarılan kedi yavrularının Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'nde tedavisi sürüyor.

Sağlık durumları iyiye giden yavruların annesini bulmak için bölgede arama yapan ekipler sonuç alamadı.

Bunun üzerine yavrular için uygun başka bir dişi kedi bulundu.

Kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve güvenli bir ortamda bakım altına alındıklarını belirten Düzce Belediyesi Veteriner Hekimi Berat Çarıkçı, "Yavru kedilerimiz emin ellerde. Annelerini aradık ancak kanala düştükleri noktada bulamadık. Biz de kendilerine süt anne bulduk. Şu anda beslenmelerinde ve sağlık durumlarında bir problem yok. Bizim gözetimimiz altındalar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı

e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder

Böyle öğretmen olmaz olsun! Kızı için tüm sınıfı geride bıraktı
Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı

Sakatlanan rakibine acıdı, saniyeler sonra olanlara kimse inanamadı
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı

e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Yenilmiyorlar! Konyaspor'dan sükseli galibiyet

Bu takımı kim durduracak?