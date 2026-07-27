Düzce'de Çocuklara Camide Spor Projesi

Düzce Belediyesince başlatılan "Hareket Camide" projesi, çocuk ve gençlere yönelik sosyal ve sportif etkinliklerle devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üçüncü haftasına giren proje kapsamında Kur'an kursu öğrencileriyle buluşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin birbirinden farklı sportif etkinliklerle keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor.

Dereli Tütüncü Mahallesi Merkez Camii meydanında kurulan spor parkurlarında voleybol, ok atma, badminton gibi farklı sporlarda çocukları buluşturan ekipler, poğaça ve meyve suyu ikramı da yaptı.

Proje, müdürlük tarafından yapılan planlama dahilinde yaz tatili boyunca devam edecek.

Kaynak: AA