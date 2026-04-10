Düzce'de "Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Kongresi" başladı

Düzce Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Belediye ve Düzce Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Kongresi" başladı.

Aile okul işbirliğini bilimsel, sosyal ve kültürel boyutlarıyla değerlendirmeyi amaçlayan kongrenin Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'ndaki açılışında konuşan Yılmaz, Bakanlığın geçmiş ve güncel çalışmalarından bahsetti.

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in aile konusunu biraz daha sistemli şekilde 3 ana başlık halinde çalıştığını anlatarak, "Velivizyon", "Anne-Baba Okulu" ve "Aile Okulu" hakkında bilgi verdi.

"Türk Sosyal Hayatında Aile" dersine değinen Yılmaz, "Bu dersimizin çok özgün müfredatı var. Seçmeli dersler arasında yer almakta. Aile içi iletişimin güçlü olabilmesi için ortaokul seviyesinde 'Görgü ve Nezaket Kuralları', lise seviyesinde ise 'Adabımuaşeret' dersi yerleştirildi. Bakanlık olarak aile konusunda yapılması gereken birçok çalışma yapıldı ancak bütün bunlar müfredat. Bütün bunlar öğretmen ve geleceğimizin teminatı üniversite öğrencilerimize bakıyor. Bunlar uygulandığında ve hayata geçtiğinde bir anlamı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Düzce Valisi Mehmet Makas da bugün Avrupa'nın gıptayla baktığı ailenin, dezavantajlı grupların desteklendiği sisteme ulaşıldığını belirterek, bunun büyük başarı olduğunu kaydetti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ise kongrenin önemine değinerek, sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Kongrenin bilimsel açılış konuşmasını yapan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Güçlü Aile Perspektifi" konusunda bilgi verdi.

İki gün sürecek kongrede, akademisyenler farklı konularda bilgi aktarımında bulunacak.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
