Düzce'de Gençlere Sabah Namazı Teşviki: Elektrikli Bisiklet Ödülü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 40 gün boyunca sabah namazına devam eden 2 genç elektrikli bisikletle ödüllendirildi.

İlçede müftülük ve Yığılca Merkez Camisi iş birliğinde cami ve gençler arasındaki bağı güçlendirmek, dini görevleri teşvik etmek amacıyla proje hayata geçirildi.

Bu kapsamda 40 gün boyunca sabah namazına devam eden 2 gence elektrikli bisiklet hediye edildi.

İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi, Yığılca Merkez Camisi'nde faaliyet gösteren gençlik merkezinde milli ve manevi değerlerine sahip gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Merkezde geliştirilen projeyle gençlere cami alışkanlığı kazandırdıklarını aktaran Arvasi, "Yığılca İlçe Müftülüğü olarak merkez camimizde bulunan gençlik merkezimizdeki manevi danışman Süleyman hocamız, burada çeşitli faaliyetler yapmaktadır. Bu faaliyetlerimizden bir tanesi de gençlerimize yönelik faaliyetlerimizdi. 40 gün boyunca sabah namazına gelen gençlerimize biz de elektrikli bisiklet vereceğiz şiarıyla yola çıktık ve bu süre boyunca 2 yavrumuz sabah namazına geldi. Bizler de bugün bu yavrularımıza mübarek cuma gününde hediyelerini takdim ettik. Allah zihin açıklığı versin, hayırlı evlatlar olabilmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Merkez Camisi İmamı Süleyman Altınhan ise projeyi tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, gençlerin camiye olan ilgisini artırmayı hedeflediklerini bildirdi.