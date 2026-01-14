Haberler

Düzce'de fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Düzce'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve cep telefonları ele geçirildi.

Düzce'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen "sanal devriye" çalışmasında 10 şüphelinin sosyal medya hesapları takibe alındı.

Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda G.Ç, M.L.K, A.B, K.A, Z.D, M.A, N.D, O.U. ve N.K. "fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçlarından gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan 18 cep telefonu, 7 gram esrar, 8 gram sentetik uyuşturucu ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
