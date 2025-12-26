Düzce'de "Filistin'de Kadın Olmak" paneli düzenlendi

Düzce'de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'un katılımıyla " Filistin'de Kadın Olmak" paneli yapıldı.

Filistin meselesinin sadece siyasi gündem değil, uluslararası ve her şeyden önce insani bir sorumluluk olduğuna dikkati çekmek amacıyla Düzce Valiliği, Belediye ve Düzce Üniversitesince üniversite Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Filistin konusunda boykotun çok önemli olduğunu söyledi.

Orta Doğu ve özellikle Filistin'de yaşanan soykırıma Batı ülkelerinden yükselen tepkinin İsrail'de alarm zillerinin çalmasına neden olduğunu belirten Oruç, "Batı'nın 'siz neden insan öldürüyorsunuz? Neden hastane bombalıyorsunuz? Neden çocuk öldürüyorsunuz? sorusu bile antisemitizm suçlamasına yol açtı." diye konuştu.

Moderatörlüğünü Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın eşi Pınar Aslan'ın yaptığı panelde konuşmacı olan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de savaşın en çok kadın ve çocukları etkilediğini belirterek Filistin'de yaşanan savaşta ölen kadın ve çocuk sayılarını vererek durumun ciddiyetini anlattı.

Vali Aslan da Filistin'de süregelen savaş ortamının bölge halkı ve özellikle kadınların hayatlarını her gün daha da güç hale getirdiğini söyledi.