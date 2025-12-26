Haberler

Düzce'de "Filistin'de Kadın Olmak" paneli düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'un katıldığı panelde, Filistin meselesinin insani bir sorumluluk olduğu vurgulandı. Oruç, boykotun önemine değinerek, savaş ortamının kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisini anlattı.

Düzce'de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'un katılımıyla " Filistin'de Kadın Olmak" paneli yapıldı.

Filistin meselesinin sadece siyasi gündem değil, uluslararası ve her şeyden önce insani bir sorumluluk olduğuna dikkati çekmek amacıyla Düzce Valiliği, Belediye ve Düzce Üniversitesince üniversite Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Filistin konusunda boykotun çok önemli olduğunu söyledi.

Orta Doğu ve özellikle Filistin'de yaşanan soykırıma Batı ülkelerinden yükselen tepkinin İsrail'de alarm zillerinin çalmasına neden olduğunu belirten Oruç, "Batı'nın 'siz neden insan öldürüyorsunuz? Neden hastane bombalıyorsunuz? Neden çocuk öldürüyorsunuz? sorusu bile antisemitizm suçlamasına yol açtı." diye konuştu.

Moderatörlüğünü Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın eşi Pınar Aslan'ın yaptığı panelde konuşmacı olan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de savaşın en çok kadın ve çocukları etkilediğini belirterek Filistin'de yaşanan savaşta ölen kadın ve çocuk sayılarını vererek durumun ciddiyetini anlattı.

Vali Aslan da Filistin'de süregelen savaş ortamının bölge halkı ve özellikle kadınların hayatlarını her gün daha da güç hale getirdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

Futbolda deprem büyüyor! Onlarca isim arasında Süper Lig hakemi de var
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Görüntüleri elden ele dolaşıyor: Konya'da vergi dairesinde çalışan kadınla ilgili bomba iddia

Yer: Konya! Videodaki kadın memurla ilgili vahim bir iddia var
Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri

Kavga değil meydan savaşı! İşte dehşet görüntüleri
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık 22 ili sarı ve turuncu kodla uyardı

Lapa lapa kar geliyor! Bakanlık illeri tek tek sayıp uyardı
Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Kanlı elbiselerini değiştirmiş

Yasak ilişki cinayetinde detaylar ortaya çıktı!