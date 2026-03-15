Düzce'de Evde Çıkan Yangında Kadın Hayatını Kaybetti

DÜZCE'de evde çıkan yangında dumandan zehirlenen Kadriye Seymen (76) hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Yaka köyünde Kadriye Seymen ile oğlunun yaşadığı 2 katlı evin giriş katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Evden çıkan dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Eve giren itfaiye ekipleri Seymen'i hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibi, Kadriye Seymen'in dumandan zehirlenerek öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Seymen'in cansız bedeni, Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

