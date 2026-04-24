Düzce'de durakta rahatsızlanan kişiyi belediye otobüsü şoförü hastaneye yetiştirdi

Güncelleme:
Düzce'de durakta beklerken rahatsızlanarak baygınlık geçiren kişiyi, belediye otobüsü şoförü hastaneye götürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediyesi Ulaşım AŞ'de görevli otobüs şoförü Cemalettin Bozkurt, Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki durakta bekleyen kişinin rahatsızlandığını fark etti.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren ve genç kadını otobüse alan Bozkurt, yolcuların da onayını alarak güzergah değiştirip hastaneye gitti.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık personeline teslim edilen genç kadın, tedavi altına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkurt, insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek, "Kendi çocuğumuz da var. Bizim de başımıza gelebilirdi. Yardımseverlik ve sevgi, Türk milletinin özünde var." ifadelerini kullandı.

Öte yandan rahatsızlanan kişinin otobüsle hastaneye getirilme anı, araç içi kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Erdoğan müjdeyi verdi
Formula 1 aracı İstanbul sokaklarında: Bir anda geçti, neye uğradığımı şaşırdım

Yolda gören telefona sarıldı: Bir anda geçti, neye uğradığımı şaşırdım
Vatandaşa kesilen haksız ceza, Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla iptal edildi

Vatandaşa pes dedirten ceza! Bakan Uraloğlu devreye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz

Erdoğan güzel haberi verdi! 5 yıl boyunca Türkiye'de yapılacak
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Formula 1 aracı İstanbul sokaklarında: Bir anda geçti, neye uğradığımı şaşırdım

Yolda gören telefona sarıldı: Bir anda geçti, neye uğradığımı şaşırdım
Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın eski yıldızı genç yaşında hayatını kaybetti