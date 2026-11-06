Düzce'de doğan Büyük Melen Çayı'nın çevresi sonbaharda renk cümbüşüne sahne oldu

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Düzce'de doğarak Sakarya üzerinden Karadeniz'e dökülen Büyük Melen Çayı'nın çevresinde sonbaharın yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonları hakim oldu.

Bölgede akarsu boyunca uzanan ağaçlardaki renk cümbüşü, güzel görüntü oluşturdu.

Özellikle sulak alanlarda yetişen kavak ağaçlarının sararan yaprakları, çevredeki yeşil, kahverengi ve kızıl tonlarla birleşerek sonbaharın güzelliğini gözler önüne serdi.

Bölgenin doğal bitki örtüsünü oluşturan ağaçların farklı renklere bürünmesiyle ortaya çıkan manzara, Büyük Melen Çayı ile bütünleşerek görsel şölen oluşturdu.

Büyük Melen Çayı'nın çevresindeki sonbahar güzelliği dronla görüntülendi.

Kaynak: AA