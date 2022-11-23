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Depremle sarsılan Düzce'den acı haber! Kaçarken yaralanan vatandaş hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Düzce'de gece saatlerinde meydana gelen depreme Çilimli ilçesi Pırpır köyünde yakalanan Hikmet Çelebi adlı vatandaş, kaçmak istediği sırada düşerek kafasını merdivene çarptı. Beyin kanaması geçiren Çelebi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çilimli ilçesi Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47), merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 ve Çilimli ilçesinde 4,7 büyüklüklerindeki deprem esnasında evden çıkmaya çalıştı. Dairenin çıkışında dengesini kaybeden Çelebi, düşme sonucu kafasını merdivene çarptı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelebi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düzce'deki depremden kaçarken kafasını merdivene çarpan kişi hayatını kaybetti

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Kaynak: AA / Güncel

Gölyaka Çilimli Çelebi Düzce Güncel Haberler

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