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Düzce'de demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde demir parmaklıklara sıkışan bir köpek, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarılarak hayvan barınağına götürüldü.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde demir parmaklıklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumayeri Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevrik Mahallesi'nde bir köpeğin demir parmaklıklara sıkıştığını görenler, hayvanı kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köpeği yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı.

Köpek, sağlık kontrolünün yapılması için hayvan barınağına götürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
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