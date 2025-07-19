Düzce'de Cinayet: Y.T. Tabancayla Ahmet Karabulut'u Vurdu

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, sağlık merkezi önünde bulunduğu sırada Y.T.'nin (29) tabancayla vurduğu Ahmet Karabulut hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından 3 farklı taksi değiştirerek kaçan şüpheli Y.T. saklandığı tuvalette polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Sağlık merkezi önünde duran Adnan Karabulut, sırt çantasıyla ve silahla yanına yaklaşan Y.T. tarafından tabancayla vuruldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından, 3 farklı taksi değiştirerek kaçan Y.T. ise polisin çalışması sonucu saklandığı tuvalette yakalandı. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, Y.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.