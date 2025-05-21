Düzce'de Çerkes Sürgünü'nün 161. Yılı Yürüyüşü Düzenlendi

Düzce'de Çerkes Sürgünü'nün 161. Yılı Yürüyüşü Düzenlendi
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Kafkas kökenli vatandaşlar, 21 Mayıs 1864'te Kafkasya'dan sürgün edilenlerin anısına Düzce'de yürüyüş düzenledi.

DÜZCE'de Kafkas kökenli vatandaşlar, 21 Mayıs 1864 yılında Kafkasya'dan sürgün edilen ve sürgün sırasında binlerce kişinin hayatını kaybettiği Çerkes Sürgünü'nün 161'inci yılında yürüyüş düzenledi.

Çerkes Sürgünü sonrası Düzce'ye yerleşen Kafkas kökenli vatandaşlar, Çerkes Sürgünü'nün 161'inci yılı dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 300 kişilik grup, Uzunmustafa Mahallesi ile Cedidiye Camii arasında Türk, Çerkes ve Abhaz bayrakları ile yürüyerek sürgüne dikkat çekti. Yürüyüş Cedidiye Meydanı'nda son bulundu.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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