Düzce'de Cami Yangını: Elektrik Kontağından Çıkan Alevler Söndürüldü
Düzce'nin Aydınpınar köyündeki Cuma Camii'nde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, camide hasar meydana geldi.
DÜZCE'de bir camide elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Camide hasar meydana geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Aydınpınar köyü Cuma Camii'nde meydana geldi. Camide, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede camiyi sardı. Yangını görenLERİN ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, camide hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel