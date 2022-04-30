Düzce'de beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

AA - Murat Ataseven - Güncel
 - Güncelleme:
Düzce'de beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce D-100 kara yolunda otomobilin beton bariyerlere çapması sonucu araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

KAYNAŞLI, DÜZCE (AA) - Düzce D-100 kara yolunda otomobilin beton bariyerlere çapması sonucu araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Resul K. idaresindeki 81 ABC 211 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kaynaşlı Üçköprü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi.

Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / Murat Ataseven - Güncel

Kaynaşlı, Otomobil, İtfaiye, Düzce, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title