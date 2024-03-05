Düzce'de Asayiş Olayları Değerlendirildi

Düzce'de Vali Selçuk Aslan başkanlığında asayiş olaylarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Aslan, gazetecilere, Düzce'de yılın ilk 2 ayında 1597 olaya müdahale edildiğini belirterek, geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında alınan tedbirlerle asayiş olaylarında yüzde 23 azalma sağlandığını söyledi.

Vali Aslan, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara değinerek, "377 operasyonda 412 şahıs yakalandı. Bu şahısların 33'ü çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklandı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre narkotik operasyonlarında yüzde 153 artış sağlandı." diye konuştu.

Aslan, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ise KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 35 operasyonda 41 kişinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığını aktaran Aslan, bir önceki yılın aynı dönemine göre terör operasyonlarında yüzde 115 artış sağlandığını kaydetti.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz da katıldı.