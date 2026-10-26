Düzce'de arızalanan otomobil kaputundan alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi

Düzce'de arızalanan otomobil kaputundan alev aldı, araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de Konuralp Necmi Hoşver Caddesi'nde seyreden otomobil, 550. Kavşak mevkisinde arızalandı. Sürücünün yeniden çalıştırmak istediği aracın kaput kısmından alev alması üzerine itfaiye yangını söndürdü; otomobil kullanılamaz hale geldi.
Düzce'de yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Konuralp Necmi Hoşver Caddesi'nde seyir halindeki kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 81 BD 132 plakalı otomobil, 550. Kavşak mevkisinde arızalandı. Sürücünün tekrar çalıştırmak istediği araç, kaput kısmından alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA