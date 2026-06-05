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Düzce'de kara yoluna inen ayı ve 2 yavrusu görüntülendi

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde kara yoluna inen anne ayı ve 2 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yolda ilerleyen ayılar daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

Düzce'de kara yoluna inen ayı ve 2 yavrusu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yığılca ilçesine bağlı Geriş köyü yoluna anne ayı ve 2 yavrusu indi.

Bir süre yolda ilerledikten sonra koşmaya başlayan anne ayı ve yavruları, daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

Bu anlar, otomobilleriyle bölgeden geçenler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Görüntülerde, bir otomobildeki kişilerin ayılara "Korkma ayı kardeş." diye seslendiği duyuldu.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan
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