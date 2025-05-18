Düzce'de Aniden Bastıran Dolu Vatandaşları Kapalı Alanlara Sığındırdı

Düzce'de Aniden Bastıran Dolu Vatandaşları Kapalı Alanlara Sığındırdı
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Düzce'de öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı, park ve bahçelerde oynayan çocuklar ile aileleri hazırlıksız yakaladı. Vatandaşlar, doludan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sürdü.

DÜZCE'de aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Düzce'de öğle saatlerinde başlayan rüzgar, sonrasında yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan doluya park ve bahçelerde oynayan çocuklar ile aileleri hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar, doludan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sonra etkisini kaybetti.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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