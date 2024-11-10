Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda Sis Ulaşımı Etkiliyor
İstanbul-Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde etkili olan sis, sürücüler için görüş mesafesini azalttı. D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda da aynı durum gözlemleniyor.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi.
Otoyolun Üçköprü ve Düzce gişeleri mevkilerindeki sis, D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımları ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda da etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahlardan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.