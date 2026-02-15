Haberler

Düzce'de 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Düzce'de kontrolden çıkan bir otomobil, ağaca çarparak kaza yaptı. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AGK 014 plakalı otomobil, Beyciler mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
