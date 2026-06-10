Düzce'de 9 ilden ekiplerin katılımıyla bölgesel deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Düzce'de 9 ilden ekiplerin katılımıyla 7,2 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan "Bölge Düzeyi TAMP Tatbikatı" ile afet yönetim süreçlerinin test edilmesi, kurumlar ve iller arası koordinasyonun sağlanması, afet gruplarının müdahale kabiliyetlerinin belirlenmesi, kaynak kapasitesinin ölçülmesi ve eksiklerin tamamlanması amaçlanıyor.

Bu çerçevede senaryo gereği, Düzce merkezli 7,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından kentteki arama kurtarma ekipleri AFAD İl Müdürlüğünde toplandı.

Bölgeye, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Zonguldak, Yalova, Karabük, Bilecik ve Bartın'dan da arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Düzce'den 433, destek illerden ise 136 arama kurtarma personeli, toplam 101 araçla önceden oluşturulan 4 enkaz alanında tatbikata katıldı.

Ekiplerin yıkıntıların altında kalanları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etmesiyle tatbikat tamamlandı.