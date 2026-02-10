Haberler

Düzce'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Düzce'de jandarma, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 göçmenden biri hayatını kaybetti. Tır şoförü gözaltına alındı.

Düzce'de 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Merkeze bağlı Kutlu köyü sınırlarında tır dorsesinden düzensiz göçmenlerin indirildiği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri, harekete geçti.

Bölge yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla giren 2'si yarı baygın halde 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolün ardından hastaneye kaldırılan 2 düzensiz göçmenden N.A, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi adli tıp morguna kaldırılan N.A'nın yapılan otopsisinde, hipotermi nedeniyle öldüğü tespit edildi.

Tır şoförü O.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
