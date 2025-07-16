Düzce'de 15 Temmuz şehidi emniyet müdürü Ufuk Baysan'ın ismi kavşağa verildi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ismi Düzce'de kavşağa verildi.

Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Düzce Belediye Meclisi kararı ile Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı üzerinde Aziziye Mahallesi girişi ile D-100 kara yolunun kesiştiği kavşağa şehit Ufuk Baysan'ın ismi verildi.

Darbe girişiminin 9. yılında kavşağın isminin yer aldığı tabela kavşağa dikildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, şehitlerin isimlerinin unutulmaması gerektiğini belirterek, "15 Temmuz şehidimiz Ufuk Baysan'ın adını bu kavşağa vererek, onun aziz hatırasını şehrimizin kalbinde yaşatmak istedik. Şehitlerimizi unutmuyor, unutturmuyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.