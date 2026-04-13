Haberler

Düzce'de Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 136 eser ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, tarihi eserleri satmaya çalışan iki şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı. Ele geçirilen eserler arasında Roma ve Bizans dönemine ait sikke, yüzük, haç, heykel ve çömlekler bulunuyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 136 tarihi eserle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıpınar Mahallesi'nde tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli objeleri satmak için müşteri arandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince mahallede yapılan operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 119 sikke, 13 yüzük, 2 haç, 1 heykel ve 1 çömlek ele geçirildi.

Olayla ilgili R.G. (35) ve Ş.T. (64) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

