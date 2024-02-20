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Düzce Cumayeri'nde heyelan sonrası sismik etüt çalışmaları devam ediyor

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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından bölgede sismik etüt çalışmaları devam ediyor. Üvezbeli köyü Kersendüzü Mahallesi'nde 2 Şubat'ta yaşanan toprak kayması nedeniyle ağır hasar gören 6 evin boşaltılmasının ardından güvenlik tedbiri alındı. Sismik etüt çalışmalarının sürdüğü mahallenin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmesi için hazırlanan raporun Valilik tarafından AFAD Başkanlığına sunulduğu öğrenildi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından bölgede sismik etüt çalışmaları devam ediyor.

Üvezbeli köyü Kersendüzü Mahallesi'nde 2 Şubat'ta yaşanan toprak kayması nedeniyle ağır hasar gören 6 evin boşaltılmasının ardından güvenlik tedbiri alındı.

Sismik etüt çalışmalarının sürdüğü mahallenin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesi için hazırlanan raporun Valilik tarafından AFAD Başkanlığına sunulduğu öğrenildi.

Vali Selçuk Aslan, bölgeye gönderdikleri jeolojik etüt komisyonunun incelemelerinde, heyelan ve "aşağı atımlı çökme"nin ilerlediğinin belirlendiğini söyledi.

Ortalama 40 dönüm alanı kapsayacak yatay eksenli bir çökmenin söz konusu olduğunu aktaran Aslan, şöyle konuştu:

"Yani toprak tamamen aşağıya doğru gitmiş durumda değil, aşağı yukarı 50 santimlik bir oturma söz konusu. Bunun da bölgenin statik yapısını bozması nedeniyle var olan üstyapıların tamamına ilişkin potansiyel riski barındırdığını jeolojik etüt komisyonundaki arkadaşlarımız bizlere ifade etti. Sismik etüt çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalar tamamlandığında çökmenin tam olarak neden kaynaklandığını öğrenmiş olacağız." diye konuştu.

Aslan, heyelandan etkilenenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmaların da devam ettiğini dile getirerek, "Kersendüzü Mahallesi'nin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' sayılması ve konutların nakli konusunda AFAD Başkanlığımıza teklifte bulunduk. Vatandaşlarımız açısından riskli olan yapıların tamamen ortadan kaldırılması ve onları daha güvenli bir alanda iskan etme noktasında çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Köyün ana yolunda ulaşım konusunda sorun bulunmadığını belirten Aslan, "Dokuzdeğirmen köyü yolundan ulaştığımız tali yol, yani daha çok tarımsal olarak kullandığımız bu yolun üst kollarından yola doğru bir tehdit var. Var olan yolda bir olumsuzluk yok ama Allah korusun çökmenin yaşandığı yer yola doğru bir tehdit oluşturabilir. Ona göre de gerekli önleyici tedbirlerimizi, işaretlemelerimizi yaptık, takibindeyiz." ifadelerini kullandı.

Aslan, heyelandan etkilenenlerin geçici barınma taleplerinin olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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