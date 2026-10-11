Düzce Çilimli Karaçörtlen'de traktör römorku devrilince 11 kişi yaralandı

Düzce Çilimli Karaçörtlen'de traktör römorku devrilince 11 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde traktörün römorku devrildi, kazada 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Düzce'nin Çilimli ilçesinde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Karaçörtlen köyünde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen traktörün römorku devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA