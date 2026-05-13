Düzce'de vatandaşlar sosyal deneyle engelli bireyleri anlamaya çalıştı

Düzce Belediyesi, "Engelliler Haftası" kapsamında hazırladığı sosyal deneyle vatandaşların engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştığı zorlukları daha yakından hissetmesini amaçlayarak, sokakta farklı senaryolar üzerinden insanlara empati deneyimi yaşattı.

Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği işbirliğinde "Engelliler Haftası" kapsamında gerçekleştirilen sosyal deneyde, vatandaşlara işitme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları iletişim zorlukları anlatılmaya çalışıldı.

Millet Bahçesi ve Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirilen sosyal deneyde, senaryo gereği işaret dili eğitmeni ve tercümanı Burcu Çatalbaş, sokaktan geçen vatandaşlara işaret dili kullanarak hastanenin adresini sordu.

Sosyal deney kapsamında vatandaşların işaret diline karşı yaklaşımları, iletişim kurma çabaları ve verdikleri tepkiler de kayıt altına alındı. Bazı vatandaşlar yardımcı olabilmek için yoğun çaba gösterirken, bazıları ise işaret dilini anlayamadığı için kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

İşaret diliyle adres tarif etmekte zorlanan vatandaşların büyük bölümü, iletişimi sürdürebilmek adına yazarak anlaşma yoluna gitti. Bazıları ise empati göstererek sorulan adrese birlikte gitmeyi teklif etti.

Gözleri kapalı yürümeye çalıştılar

Etkinliğin ikinci bölümünde ise oluşturulan şerit alanda vatandaşların gözleri bağlanarak yaklaşık 20 metre yürümeleri istendi. Katılımcılara bunun bir yarış olduğu ve parkuru tamamlayanlara hediye verileceği bilgisi verildi.

Ancak birçok vatandaş, gözleri kapalı şekilde yön bulmakta zorlandı ve parkuru tamamlayamadı. Böylece görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı fiziksel ve psikolojik zorlukların deneyimlenmesi amaçlandı.

Deney sonrasında yapılan röportajlarda, Türkiye'de 1 milyonun üzerinde görme engelli bireyin yaşamını bu şekilde sürdürdüğü hatırlatıldı. Katılımcılar, kısa süreli deneyimin ardından görme engelli bireylerin yaşadığı güçlükleri daha iyi anladıklarını ifade ederek duygu dolu açıklamalarda bulundu.

Sosyal deneyin ardından vatandaşlara, işaret dili alfabesinin yer aldığı bilgilendirici materyaller dağıtıldı.