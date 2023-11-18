Düzce Belediyesi, Bahçeşehir Güzelbahçe Mahallesine modern ve akıllı durağı yerleştirdi

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü estetik görünüm katarak ürettiği modern ve akıllı durağın dördüncüsünü Bahçeşehir Güzelbahçe Mahallesine konuldu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatlarıyla hareket eden Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilin çehresini değiştirmek için tüm imkanlarını seferber ederek, şehre hem görsel anlamda estetik katıyor hem de katma değer üreterek vatandaşların belediye hizmetlerinden azami düzeyde faydalanmalarını sağlıyor.

Bu yönde hareket eden müdürlük, hurda konteynerleri kullanarak modernize ettiği ve ilkini Saatçigil Caddesi üzerine, ikincisini ise D-655 Karayolu Üniversite Kavşağına, üçüncüsünü Aziziye Mahallesi Diş Hastanesi mevkine yerleştirdiği modern ve akıllı durakların bir yenisini ise kendi özgün tasarımı ile hazırlayarak Bahçeşehir Bölgesi Güzelbahçe mahallesine konuldu.

Belediyenin öz kaynakları ile yapılan önceki modern duraklara nazaran daha estetik bir görünüm verilen durakta boydan boya oturma bankı bulunuyor. - DÜZCE