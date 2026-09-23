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Düzce Akçakoca'da dalga 4 metreye ulaştı, balıkçılar Karadeniz'e açılamadı.

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Düzce Akçakoca'da dalga 4 metreye ulaştı, balıkçılar Karadeniz'e açılamadı.
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Düzce Akçakoca'da kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga yüksekliği 4 metreye ulaştı. Balıkçılar Karadeniz'e açılamadı, ilçe merkezinde yollarda biriken sular ulaşımı aksattı; meteoroloji balıkçıları ve vatandaşları uyardı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga yüksekliği 4 metreye ulaştı.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar nedeniyle balıkçılar Karadeniz'e açılamadı.

Yağış sonrası ilçe merkezindeki bazı bölgelerde yollarda biriken sular ulaşımı aksattı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yarına kadar devam etmesi beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılara denize açılmamaları ve vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA
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