"Su | Water" Kısa Filmi Uluslararası Başarıya İlk Adımını Attı

Küresel çevre sorunları ve yaklaşan su kıtlığına dikkat çekmeyi amaçlayan yapımın başrollerinde, Duygu Çakmak ve Nuray Büyükarman yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Onur Şahin, kamera asistanlığını Ahmet Ekrem Şahin ve Atilla Adıyaman üstlenirken, kurgu Ali Cihan Akyüz tarafından gerçekleştirildi. Filmin senaryosu ve yönetmenliği ise Artnikomedia Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç imzası taşıyor. "Su | Water", sosyal mesaj içeriği ve yalın anlatımıyla dikkat çekiyor ve sıfır bütçeyle üretilmesine rağmen uluslararası platformlarda adını duyurmaya başladı.