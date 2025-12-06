Haberler

"Su | Water" Kısa Filmi Uluslararası Başarıya İlk Adımını Attı

Güncelleme:
Duygu Çakmak'ın başrolünde yer aldığı 'Su | Water' adlı çevre temalı kısa film, Muğla Zeytin Çiçeği Uluslararası Kısa Film Festivali'nde resmi seçkiye kabul edilerek önemli bir başarı elde etti. Film, su kıtlığına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

(MUĞLA)- Ünlü manken Duygu Çakmak'ın rol aldığı çevre temalı kısa film "Su | Water", Muğla Zeytin Çiçeği Uluslararası Kısa Film Festivali'nde "Resmi Seçki | Official Selection" seçilerek, önemli bir başarıya imza attı.

Küresel çevre sorunları ve yaklaşan su kıtlığına dikkat çekmeyi amaçlayan yapımın başrollerinde, Duygu Çakmak ve Nuray Büyükarman yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Onur Şahin, kamera asistanlığını Ahmet Ekrem Şahin ve Atilla Adıyaman üstlenirken, kurgu Ali Cihan Akyüz tarafından gerçekleştirildi. Filmin senaryosu ve yönetmenliği ise Artnikomedia Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç imzası taşıyor. "Su | Water", sosyal mesaj içeriği ve yalın anlatımıyla dikkat çekiyor ve sıfır bütçeyle üretilmesine rağmen uluslararası platformlarda adını duyurmaya başladı.

Aynı ekip, 2021 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından düzenlenen uluslararası kısa film festivalinde "Invisible" adlı yapımla finalist olmuş ve büyük bir başarıya ulaşmıştı. Söz konusu festivalin jüri üyeleri arasında dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Sharon Stone da yer almıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
